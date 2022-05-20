أشادت الجماهير الهلالية بمستوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على الرغم من الخسارة.

الهلال يخسر النهائي

ولعب الهلال ضد الفيحاء بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، وتعادل الفريقان إيجابيًا في الوقت الأصلي، لتمتد المباراة النهائي إلى شوطين إضافيين، لينتهي بالتعادل الإيجابي، قبل أن يفوز الفريق الفيحاوي بركلات الترجيح.

الجماهير تشيد بمستوى المعيوف

وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لم يظهروا بالشكل المتوقع، وكان الحارس الاستثناء الوحيد، كما انتقدوا المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

وقال أبو خالد: “من يتحمل خسارة الهلال في كأس الملك كارثة فنية ارتكبها دياز أثناء المباراة استهتار اللاعبين واعتقادهم بأن المباراة سهلة، خذلان من اللاعبين.. إذا فيه شخص يستاهل الشكر هو عبدالله المعيوف، لو أملك قرارًا واحدًا بالنادي أن البليهي ما عاد يطب النادي أبدًا ذلك لاستهتاره وتصرفاته السيئة”.

وكتب سعد العصيمي: “للأسف من خلال مشاهدتي للمباراة أمس أشوف أن الأجانب من خذلوا الهلال أكثر، بالإضافة للمدرب ما كان موفق في قراءة المباراة ولا في اختيار من ينفذ ضربات الترجيح.. سالم أصبح لعبه استعراضيًا فقط أكثر اللعيبة أمس كأنهم يلعبون بدون نفسـ المعيوف نجمة المباراة ويستحق الإشادة”.

وعلق فارس المحيميد قائلًا: “دائماً يُثبت عبدالله المعيوف أنه مِثال للاعب المحترف، الذي يملك وعيًا داخل الملعب وخارجه. خبرته عنصر إيجابي، وتركيزه يُدرّس، وحماسه مُنضبط، جعلته يُسجّل اسمه من ذهب في تاريخ الهلال”، وقال سعد: “ما في إلا المعيوف هو اللي يستحق الشكر بس”.

وتابع عبدالعزيز النصيري: “الحمد لله على كل حال.. أعتقد أن مجاملة بيريرا وتدخلات دياز غريبة!! ولاعبين داخلين المباراة ببرود عجيب ولا كأنها مباراة نهائية. كلمة شكرًا لعبدالله فقط والباقي عليهم مراجعة حساباتهم”.