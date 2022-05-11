يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق ضد الاتفاق، وتحقيق الفوز خلال مباراتهما اليوم، وتقليص الفارق مع الاتحاد على الصدارة.

الزعيم يصطدم بالاتفاق في مباراة مؤجلة

ويحل الأزرق ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

الهلال لا يتوقف عن هز الشباك

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مبارياته ضد الهلال بالدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر 16 مرة، واستقبل 49 هدفًا، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.

واستقبل الاتفاق أهدافًا أكثر فقط أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث اهتزت شباكه 53 مرة، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي لقاء ضد الزعيم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.