لا تزال قضية اللاعب محمد كنو وتوقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد، تشغل بال متابعي الوسط الرياضي السعودي، لمعرفة توابع قرارات غرفة فض المنازعات التي أصدرت قرارًا بإيقاف اللاعب 4 أشهر ومنع الهلال من التعاقد مع صفقات جديدة لفترتين.

وبالأمس، أعلن نادي الهلال أنه تقدم بشكل رسمي باستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ضد قرارات غرفة فض المنازعات حول قضية اللاعب.

الهلال مُحرّض

القانوني الرياضي أحمد الشيخي تحدث عن بيان الهلال قائلًا في برنامج ” المنتصف: ” الهلال قال في بيانه إن عبء الإثبات يقع على المدعي، الهلال هنا متورط بالتحريض فهو مُحرّض وليس بريئًا حتى تثبت إدانته”.

وأضاف: “المطلوب من الهلال إثبات أنه لم يُحرض اللاعب وليس النصر المطالب بهذا الأمر”.

عقوبة كنو لن تُعلق

وحول طلب نادي الهلال مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقًا للمادة رقم 29، فقد رد القانوني أحمد الأمير على هذه الجزئية قائلًا: “حسب الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 29 من القواعد الإجرائية للمركز والخاصة بالتدبير الوقتي؛ فإن عقوبة كنو لا تنطبق عليها اشتراطات تعليق العقوبة”.

وكان مجلس إدارة الهلال أكد في بيانه على ثقته في مركز التحكيم الرياضي السعودي لنقض قرار غرفة فض المنازعات.