تترقب الجماهير مباراة الهلال والاتفاق في ظل المنافسة القوية بين الفرق على المراكز المتقدمة والهروب من شبح الهبوط.

مباراة الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة 6:55 مساء اليوم الأربعاء، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والاتفاق اليوم، يحتل الأزرق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد فارس الدهناء في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

الفريقان يسعيان لخطف الثلاث نقاط

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بطموحات مختلفة، حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على الاتحاد، قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الـ27.

وفي حالة فوز الزعيم بمباراة الهلال والاتفاق اليوم، سيتقلص الفارق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 6 نقاط فقط، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو، ويشعل المنافسة قبل 4 جولات على نهايتها.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والاقتراب من البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن الخسارة تُقربه من الهبوط.

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه استغل فترة التوقف الأخيرة وخاض معسكرًا خارجيًا، وتم خلال تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز.