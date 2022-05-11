يتصدر فريقا الهلال والطائي قائمة مميزة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال والطائي في صدارة قائمة

ولم يحصد أي فريق نقاطًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تأخره في النتيجة هذا الموسم أكثر من الهلال برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع الطائي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مستوى جيدًا خلال مشاركته الموسم الحالي، ليتواجد في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يتألق الأزرق بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز قبل لقاء الاتفاق اليوم.

الاتفاق يستضيف الزعيم

ويحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.