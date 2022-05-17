يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد الفيحاء، وتحقيق الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لفض شراكته مع الاتحاد.

الزعيم في مواجهة الفيحاء

ويلعب الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، وتم طرح التذاكر اليوم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يسعى لفض شراكته مع الاتحاد

ويُعد الزعيم ثالث أكثر الفرق تتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يخوض النهائي الـ17، خلف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ18 نهائيًا، بالتساوي مع الاتحاد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، لفض شراكته مع الاتحاد صاحب الـ9 ألقاب أيضًا، فيما يتصدر الأهلي القائمة بـ13 لقبًا.

ونجح الزعيم في خوض النهائي 4 مرات منذ عودة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في 2018، بعد توقف 18 عامًا، وخسر مرة في 2010، وفاز باللقب على حساب النصر عامي 2015 و2020 والأهلي في 2017.