يسير الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقترب من التتويج باللقب.

الهلال في صدارة قائمة مميزة

ويُعد الزعيم أكثر فريق حقق ريمونتادا بعد التأخر في النتيجة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في قلب الطاولة خلال 5 مواجهات.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت مع دياز، حيث قاده في 11 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق 10 انتصارات، وخسر مباراة واحدة ضد الفيحاء.

الزعيم في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.