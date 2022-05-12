يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز على الاتفاق

ونجح الزعيم في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالأمس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 55 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 6 نقاط فقط عن الاتحاد.

الهلال يسعى لخطف اللقب

وكان الأزرق قد تعثر بخسارة مفاجئة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قبل أن يفوز في مباراتين متتاليتين أمام ضمك في الجولة الـ26، والاتفاق في المواجهة المؤجلة، لينعش حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز على الاتحاد في الكلاسيكو المرتقب، لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط، والفوز في مواجهاته الثلاث المقبلة أمام أبها والفيصلي في الرياض، والفتح في الأحساء.

وفي حالة فوز الهلال بجميع مواجهاته المقبلة، ينتظر أن يتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في أي من مبارياته المتبقية بعد الكلاسكيو، أمام الطائي والاتفاق خارج ملعبه، والباطن بجدة، من أجل حصد اللقب بفارق المواجهات المباشرة.