تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من الفوز على الاتفاق بثنائية دون رد في الجولة الـ20 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

المدافع علي البليهي أحرز هدف التقدم للزعيم بالدقيقة الثلاثين من ضربة رأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه ليتحصل البرازيلي ميشيل ديلجادو على ركلة جزاء نفذها النيجيري أوديون إيغالو بنجاح، معلنًا تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ51.

الزعيم يقترب من نادي الاتحاد:

وحافظ الهلال على الفوز ليُصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.