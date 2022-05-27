كشف نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن أسعار تذاكر مباراة أبها، المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الجولة الـ28 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتراوح أسعار التذاكر “الموحدة” بين 20 و30 ريالًا.

الهلال يُطارد الاتحاد:

ويتواجد الزعيم في المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر بـ61 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينما يأتي أبها في المركز السابع، برصيد 34 نقطة.

وكان الهلال فاز على نادي الاتحاد مساء الاثنين الماضي بثلاثية لهدف في الجولة السابعة والعشرين، في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويسعى الزعيم إلى الفوز؛ وذلك من أجل استمرار مطاردة نادي الاتحاد على لقب الدوري.