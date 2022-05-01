يبدو أن نادي الهلال قد استقر على تحديد أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي الشباب قرر الاستغناء عن خدمات لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو وعدم تجديد إعارته مع الليث.

كيف انتقل لوسيانو فييتو إلى الشباب ؟

اللاعب الأرجنتيني كان انتقل على سبيل الإعارة إلى الشباب، كجزء من صفقة انتقال النيجيري أوديون إيغالو لنادي الهلال في يناير الماضي.

فييتو لم ينجح مع الهلال والشباب:

ولم ينجح لوسيانو فييتو في إثبات ذاته مع الزعيم وهو الأمر ذاته مع الشباب، مما يجعل رحيله عن الزعيم أمر مؤكد صيف العام الحالي.

وكان فييتو انضم إلى الزعيم في عام 2020 قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.