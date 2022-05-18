يأمل الفيحاء في مواصلة موسمه الجيد مع مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

الأزرق يواجه الفيحاء غدًا

ويلعب الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، فيما يأمل الأزرق في حصد البطولة لعاشر مرة.

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو 2019

ويخشى الهلال من تكرار سيناريو موسم 2018/ 2019، حينما خسر 4 نقاط أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليخسر اللقب بفارق نقطة عن النصر بطل المسابقة.

كما ودع الأزرق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي، بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام التعاون بخماسية دون رد في الرياض، الأمر الذي يقلق جماهير الزعيم من تكرار هذا السيناريو أمام الفيحاء.