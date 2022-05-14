يسعى نادي الهلال، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، إلى التعاقد مع صفقة هجومية قوية بفترة الانتقالات الصيفية، في حال لم يُعاقب الزعيم بمنع التسجيل في صيف 2022.

وبحسب تقارير صحفية فإن الزعيم رصد 6 مليون يورو أي ما يقارب الـ22 مليون ريال لضم الرأس أخضري دجانيني تفاريس نجم الأهلي السابق ولاعب فريق طرابزون سبور بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يحدد بديل إيغالو:

ويرغب الزعيم في ضم بديل للنيجيري أوديون إيغالو بعد تردد اسمه بالانضمام إما إلى موناكو الفرنسي أو خيتافي الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

ويأمل الزعيم في ضم دجانيني، في حال تم تعليق عقوبة منع التسجيل بسبب القرارات الصادرة في قضية محمد كنو.

يذكر أن دجانيني رحل عن الأهلي في 2020 بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من النادي.