بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشوط الثاني من الكلاسيكو بشكل قوي، لينجح في تسجيل ثنائية في شباك الاتحاد.

الهلال يهز الشباك مرتين:

ونجح النجم سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 65، لتشتعل المباراة بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وتمكن ديلغادو من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 69، وانتفض لاعبو الاتحاد بعد ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أملًا في تقليص الفارق.

تعادل إيجابي في الشوط الأول:

وكان الشوط الأول من الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل الكلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 55 نقطة.