أعلن نادي الهلال أنه تقدم بشكل رسمي باستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الأحد، ضد قرارات غرفة فض المنازعات حول قضية اللاعب محمد كنو.

وألزمت غرفة فض المنازعات الأحد الماضي خلال وقفة عيد الفطر كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

الهلال يُبرر:

وقال الهلال في بيانه: “بيّن مجلس النادي أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية بسبب عدم تقديم النادي لاستئنافه بالفترة الماضية بسبب الإجازة وردًّا على توقيت إعلان المنازعات لقرارها المجحف خلال إجازة رسمية، دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقًا للمادة رقم 29”.

وأضاف البيان: “شدد مجلس الهلال على أن قرار غرفة فض المنازعات جانبه الصواب من جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف بجانب أن القرار خالف أهم مبدأ بشكل عام وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي”.

إيقاف كنو غير قانوني:

وواصل بيان الهلال: “يؤكد مجلس النادي على أن إيقاف اللاعب ومنع الهلال من التسجيل لفترتين مخالف للمادة رقم 43 من لائحة الاحتراف وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية”.

وأكد مجلس إدارة الهلال على ثقته في مركز التحكيم الرياضي السعودي لنقض قرار غرفة فض المنازعات.