نجح نادي الهلال في استرداد وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على ضمك بنتيجة 4/ 2 في الجولة الـ26.

الشوط الأول بدأ بشكل مثير حيث سجل ضمك هدف التقدم من ركلة جزاء عبر الأرجنتيني زيلايا بالدقيقة الثالثة، ثم تعادل مصعب الجوير للزعيم بالدقيقة الـ36 من تصويبة قوية.

وتمكن اللاعب منصور حمزي من إضافة الهدف الثاني لـ ضمك بضربة رأسية في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، ضغط الزعيم ليضيف الهدف الثاني عبر البرازيلي ماثيوس بيريرا في الدقيقة الخامسة والسبعين، ثم أضاف المالي ماريغا ثالث الأهداف بالدقيقة الثمانين، وأضاف إيغالو الرابع بالدقيقة الـ91.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 52 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 42 نقطة في المركز الخامس.