انتهت، مباراة الهلال ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

الهلال ضد أبها:

وبدأت مباراة الهلال ضد أبها التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسدد ماثيوس بيريرا كرة قوية، تصدى لها حارس المرمى عبدالعالي المحمدي، ومرت تسديدة ميشيل ديلغادو بجانب القائم.

وأطلق صالح العمري تسديدة قوية، إلا أن محمد البريك أبعدها، ومرت تسديدة بيريرا بجانب القائم عند الدقيقة 19، ولعب ديلغادو رأسية مميزة عند الدقيقة 22، ولكن أبعدها دفاع أبها بنجاح.

واستمرت المحاولات من الفريقين أملًا في تسجيل هدف، وتألق عبدالعالي المحمدي وأنقذ مرماه من تسديدة قوية لياسر الشهراني عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتعادل الهلال ضد أبها بدون أهداف.

الزعيم يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح علي البليهي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 55 من رأسية مميزة، واستمر ضغط الأزرق، أملًا في تسجيل هدف ثانٍ وتعزيز تقدمه.

وأهدر الأزرق فرصة خطيرة عند الدقيقة 77، قبل أن يحرز أوديون إيغالو الهدف الثاني عند الدقيقة 80، واستمرت المحاولات، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد أبها بثنائية دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 61 نقطة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتساوى مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 34 نقطة عند المركز التاسع.