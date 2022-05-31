أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تسعى لضم أحد لاعبي العالمي.

الهلال يتفاوض مع لاعب نصراوي:

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حصري.. الهلال (يفاوض) لاعبًا نصراويًّا دوليًّا للانتقال له في عملية انتقال حر”.

وتوقعت بعض الجماهير أن عبدالله مادو هو اللاعب المقصود، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده حتى الآن، فيما تساءل البعض عن كيفية التعاقد مع لاعب جديد، في حين أن الأزرق موقوف عن التسجيل لفترتين.

ولفت البعض الآخر، أن إدارة نادي الهلال ترغب في التعاقد مع لاعبي النصر، ردًّا على التوقيع مع محمد كنو، قبل أن يمدد عقده مع الأزرق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يسعى لحسم اللقب:

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي، إلا أن الأزرق يتفوق بالمواجهات المباشرة.