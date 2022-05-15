عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس.

الهلال يعاود تدريباته:

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم على تدريبات لياقية متنوعة، ثم أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية، واختتم رامون دياز الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية اليوم، عودة النجم علي البليهي، حيث أدى مرانًا بالجري وتدريبات لياقية متنوعة، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة خلال مباراة الاتفاق الماضية، والتي حسمها الهلال بثنائية دون رد.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأمل الأزرق في مواصلة تفوقه مع رامون دياز، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركته في النهائي للمرة الـ17، حيث حصد البطولة 9 مرات، وحصل وصيفًا 7 مرات.