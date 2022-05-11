يفتقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، خدمات 7 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراته اليوم ضد الاتفاق.

غيابات الهلال اليوم

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم، 5 لاعبين بسبب الإصابات، وهم؛ الكولومبي غوستافو كويلار، البيروفي أندريه كاريلو، متعب المفرج، عبدالإله المالكي وصالح الشهري، ويفقد البرازيلي ماثيوس بيريرا للإيقاف.

كما يغيب محمد كنو عن مباراة اليوم، بسبب قرار غرفة فض المنازعات بإيقافه لمدة 4 أشهر، بسبب أزمة توقيعه لنادي النصر وتجديد عقده مع الزعيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم ضيفًا على الاتفاق

ويلعب الاتفاق ضد الهلال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.