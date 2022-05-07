كشف نادي الهلال، طبيعة إصابة كل من مدافعه متعب المفرج ومحترفه الكولومبي جوستافو كويلار، بعد مشاركة الثنائي في مباراة ضمك بالجولة الـ26 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة المفرج في الركبة، وسيُجري غدًا أشعة في الرياض للوقوف على حالته.

بينما كشفت الفحوصات إصابة كويلار في عضلة الساق.

ملخص مباراة الهلال وضمك:

وفي مباراة الهلال وضمك، الشوط الأول بدأ بشكل مثير حيث سجل ضمك هدف التقدم من ركلة جزاء عبر الأرجنتيني زيلايا بالدقيقة الثالثة، ثم تعادل مصعب الجوير للزعيم بالدقيقة الـ36 من تصويبة قوية.

وتمكن اللاعب منصور حمزي من إضافة الهدف الثاني لـ ضمك بضربة رأسية في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، ضغط الزعيم ليضيف الهدف الثاني عبر البرازيلي ماثيوس بيريرا في الدقيقة الخامسة والسبعين، ثم أضاف المالي ماريغا ثالث الأهداف بالدقيقة الثمانين، وأضاف إيغالو الرابع بالدقيقة الـ91.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 52 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 42 نقطة في المركز الخامس.