يترقب عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم مباراتي الاتحاد والطائي ولقاء الهلال ضد أبها وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 61 نقطة، ويسعى للفوز على الطائي للابتعاد عن نادي الهلال الذي يواجه فريق أبها بحثًا عن الفوز وتقليص الفارق مع العميد.

الاتحاد يسعى للتعويض بعد خسارة الهلال

وكان نمر جدة خسر من نادي الهلال الاثنين الماضي ليتقلص الفارق من 6 إلى 3 نقاط، ويسعى الأصفر للتعويض بالفوز على الطائي والابتعاد بفارق الـ6 نقاط عن نادي الهلال، على أمل خسارة الهلال من فريق أبها.

فسّر تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، تصريحه الذي فُهم بشكل خاطئ على حد وصفه عن نادي الاتحاد المنافس بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان الضبعان قال الأحد الماضي قبل مباراة الهلال والاتحاد: “مباراتنا أمام العميد ستكون مهمة وسنغير من بوصلة المنافسة في الدوري”.

البعض من جمهور العميد شعر بالقلق وشكك في نزاهة الطائي عند مواجهة العميد في الجولة الـ28.

رد الضبعان على ما تم تداوله قائلًا: “هذا التصريح صرحت به قبل مباراة الهلال والاتحاد بـ 24 ساعة، ولم أقصد به أي شيء، الطائي فريق ينافس بشرف ولدينا استقلاليتنا ونزاهتنا”.