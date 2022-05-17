واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الفيحاء المرتقبة.

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة، واختتم دياز الحصة التدريبية بمناورة فنية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، إلى جدة، على أن يختتم الأزرق تحضيراته الميدانية لمواجهة الفيحاء بمران مغلق غدًا.

وسيعقد دياز وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًّا، عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غد، للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة النهائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

وتترقب الجماهير مباراة الهلال والفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك، المقرر إقامتها عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

وتصطدم رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بحصد البطولة للمرة الأولى؛ بقوة الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث يطمح في الفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.