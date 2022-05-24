تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في الكلاسيكو ضد الاتحاد، ليشعل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هجوم الهلال يفوق التوقعات

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإحصائية التي كانت متوقعة للأهداف في الكلاسيكو، الاتحاد 2.35 هدف، والهلال 0.36 هدف.

وأضافت “أوبتا”، أن الزعيم نجح في تسجيل 3 أهداف من 3 تسديدات مباشرة على المرمى في الكلاسيكو، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تسجيل هدف واحد من أصل 5 تسديدات مباشرة له على المرمى.

الأزرق يحسم الكلاسيكو

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن الأزرق الوصيف، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.