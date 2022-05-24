ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في الكلاسيكو، ليكرر رقمًا غائبًا عنه في الدوري السعودي للمحترفين منذ عدة مواسم.

الزعيم يحسم الكلاسيكو بثلاثية

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن الزعيم الوصيف، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

الهلال يتألق

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها الزعيم في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من خارج منطقة الجزاء في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2016، عندما سجل لاعبه السابق نواف العابد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ ثلاثيته في شباك النصر في مايو عام 2017، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.