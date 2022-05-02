أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الارجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الفيحاء.

الهلال يختتم تحضيراته

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية باستخدام الكرة، ثم شرح جمل فنية لمدة 30 دقيقة، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول تطبيقات تكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

ولفت نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستُغادر، بعد قليل، إلى المجمعة، تمهيدًا لخوض مباراته ضد الفيحاء.

الزعيم يواجه الفيحاء غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الثاني بـ49 نقطة.