نجح نادي الهلال في فك عقدة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ” المحالة” بعد فوزه على ضمك مساء أمس بنتيجة 4-2 في منافسات الجولة الـ26 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يفك عقدة ملعب المحالة

ويُعد فوز أمس، هو الفوز الأول لـ الزعيم على ضمك في ملعب المحالة منذ صعوده لـ دوري المحترفين حيث تعادل الزعيم معه على نفس الملعب بالموسم قبل الماضي ثم خسر الموسم الماضي على نفس الملعب في الدور الثاني.

ويُعد هذا الفوز، هو الفوز الأول لـ الزعيم في المحالة منذ الفوز على أبها بثنائية لهدف في الجولة الـ16 في يناير من عام 2020، وخلال فعاليات موسم 2019/2020.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 52 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 42 نقطة في المركز الخامس.

يستعد الهلال لمواجهة نادي الاتفاق الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل ببطولة دوري المحترفين.