واصل نادي الهلال، مطاردة نادي الاتحاد على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوز الهلال مساء اليوم على نادي الاتفاق بثنائية دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 51 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 30 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة.

وفي ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة.

الزعيم يواجه العميد في مواجهة قوية الأحد:

وسيلتقي الزعيم مع العميد مساء الأحد المقبل في الجولة الـ27 من بطولة دوري المحترفين، وهي مباراة ستحدد بشكل كبير المتوج بلقب الدوري للموسم الحالي.