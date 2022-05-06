أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة النصر والشباب اليوم إلى طاقم تحكيم سعودي.

حكام مباراة النصر والشباب

ويلعب النصر والشباب عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة النصر والشباب اليوم، محمد الهويش، ويساعده ياسر السلطان وخلف الشمري، والحكم الرابع محمد البريدي، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

حكام سعوديون لمواجهات اليوم

ومن المقرر أن يدير سامي الجريس مباراة الفتح ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ويساعده فهد العمري وفيصل القحطاني، رائد الزهراني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو عبدالله الشهري، ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويتولى خالد الطريس إدارة مباراة أبها ضد الفيصلي اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده عمر الجمل وسعد السبيعي، وخالد الجهني حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الوحيمر.