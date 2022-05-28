أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة، الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، حيث تبدأ أعمال الهدم والإزالة في شهر محرم 1444هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، أن منقطة الكدوة إحدى المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير في إطار الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، ويحد الكدوة من الشامل الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، ومخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي من جهة الشرق، ومن الغرب شارع الهجرة.

استئناف أعمال الهدم والإزالة في الكدوة:

وأضاف الدكتور مغربي، أن “الكدوة” تعاني من فقر الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، إضافة إلى اكتظاظها بالسكان، مؤكدًا، في الوقت ذاته، أن عملية تطوير منطقة الكدوة تتم ضمن الإطار الإستراتيجي الشامل الذي يرتكز على البعدين الإنساني والمكاني، إذ يحقق البعد الإنساني تحسين جودة حياة الإنسان الذي يسكن في الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، من خلال تصحيح الأوضاع القانونية، والإدماج الاجتماعي، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي حسب معايير أهلية محددة، في حين يهدف البعد المكاني إلى خلق أحياء صالحة للعيش وآمنة وجذابة وإعادة توظيف الأراضي لغرض تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإزالة وإعادة التطوير أو الارتقاء حسب معطيات كل منطقة من المناطق العشوائية.

وأشار الدكتور مغربي، إلى أنه سيتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الرقم الموحد 920066600، أو زيارة مكتب الاستقبال في موقع المشروع.