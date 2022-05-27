أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رصد تسع إصابات بجدري القردة في سبع ولايات أمريكية.

وأوضحت في بيان للصحفيين اليوم أن الحالات رصدت في ولايات ماساتشوسيتس وفلوريدا ويوتا وواشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا ونيويورك.

لن يتحول لوباء

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس، أن جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل فايروس كورونا لوجود لقاح له، منوهة على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

وقال مدير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عبدالناصر أبو بكر، إنه يجب التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل معه.

وأضاف أن لقاح جدري القردة موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات.