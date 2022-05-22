أعلنت شركة المملكة القابضة “الشركة” عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 18/10/1443هـ (الموافق 19/05/2022م) بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة والتي قام بموجبها الأمير الوليد بن طلال آل سعود ببيع ستمائة وخمسة وعشرين مليون (625,000,000) سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتمثل هذه القيمة ما نسبته 16,87% من إجمالي أسهم الشركة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9,09 ريال سعودي للسهم الواحد (“الصفقة”). وسوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول بتاريخ 21/10/1443هـ (الموافق 22/05/2022م).

وتابع بيان الشركة، أنه بعد إتمام الصفقة ستصبح نسبة ملكية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة 78,13%.