كشفت شركة المملكة القابضة، اليوم، عن بيع الأمير الوليد بن طلال نسبة 16.87% من أسهمه في الشركة لصالح صندوق الاستثمارات العامة.

625 مليون سهم

وقالت الشركة في بيان رسمي لها إن عملية البيع جاءت وفقًا لاتفاقية بيع وشراء تمت بين الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة، موضحة أنه بموجب الاتفاق سيشتري الصندوق نحو 625 مليون سهم من إجمالي أسهم شركة المملكة القابضة.

من جانبه قال الأمير الوليد بن طلال : نرحب بصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي ومحرك التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية كمستثمر بنسبة ١٦,٨٧٪ في شركة المملكة القابضة. وتابع : حيث تصبح ملكيتي ٧٨،١٣٪ في شركة المملكة القابضة كجزء من استثماراتي الاستراتيجية طويلة الأجل.

5.68 مليار ريال

وأضافت أن قيمة السهم الواحد تساوي 9.09 ريال بما يعادل 2.42 دولار، وبذلك فإن قيمة إجمالي الأسهم قد بلغت 5.68 مليار ريال بما يعادل 1.51 مليار دولار، وبناء على صفقة البيع فإن نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال في إجمالي أسهم شركة المملكة القابضة تقدر بـ ٧٨،١٣٪.

قوة الشركة

ونوهت الشركة بأن هذه الصفقة القوية التي تتمتع بها ومتانتها في مجالات الاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب تماشيها مع الاستراتيجية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة.

وجاء في البيان أيضًا أن استمرار ملكية الأمير الوليد بن طلال بنسبة 78.13% في الشركة يعتبر جزءًا من الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل، وإيمانه بالشركة التي أقدم على تأسيسها منذ 42 عامًا.

أصول بـ 50 مليار ريال

ومن الجدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة، تعد واحدة من أقدم الشركات العاملة في مجال الاستثمار على الصعيد العالمي، حيث بدأت نشاطها منذ أكثر من أربعة عقود، وتتوزع استثماراتها على 18 قطاعًا من القطاعات الاستثمارية، ويمتد نشاطها على مستوى ست قارات بالعالم، ويصل حجم أصولها إلى 50 مليار ريال.