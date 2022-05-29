تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، الذي يمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة عبر المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيتم طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأربعاء 2 ذي القعدة الموافق 1 يونيو؛ مشيرة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

طريقة الدخول للمزاد

وأوضحت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد من خلال الخطوات التالية:

– أولاً الدخول إلى منصة أبشر

– ثانيا اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور

– ثالثا اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.