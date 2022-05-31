ينتهي اليوم الثلاثاء خيار العد الذاتي لتعداد السعودية للعام 2022، وذلك بعد تمديده، حيث كان من المقرر أن ينتهي الأربعاء الماضي.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء، أن العد الميداني سيستمر حتى نهاية أعمال جمع البيانات.

تدفق البيانات بشكل ممتاز

وكان المتحدّث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني قد شدد على عدم فرض غرامات مالية على المواطنين والمقيمين حتى الآن، لافتا إلى أن تدفقات البيانات تسري بشكل ممتاز.

مشاركة 4 ملايين مواطن ومقيم

وأوضح “الدخيني” في مداخلة مع قناة الإخبارية، أمس الاثنين، إن تدفق البيانات يجري بصورة ممتازة للغاية، مشيرا إلى عدم وجود أي معوقات ترقى لأن تكون ظاهرة تتطلب التدخل أو التعامل معها من هيئة الإحصاء.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مشاركة أكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم، في تعداد السعودية 2022، عبر اختيار «العدّ الذاتي»، منذ انطلاقة العد الفعلي وجمع البيانات، في 10 مايو الجاري.