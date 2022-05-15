ينطلق اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة، عبر منصة أبشر، وفقاً لما أعلنته الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني الأحد، وذلك عبر منصة ⁧‎أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضح المرور، أن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، سينطلق الأحد 14 شوال الموافق 15 مايو 2022م ويستمر حتى يوم الأربعاء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022م

طريقة الوصول للخدمة

1- اختيار المرور.

2- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.