بدأت اليوم الأحد 29 مايو 2022 الموافق 28 شوال 1443هـ، عملية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1444هـ وذلك عبر نظام نور.

ويتم تسجيل طلاب مرحلة رياض الأطفال من خلال الرابط التالي عبر نظام نور (https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx).

وشكا بعض أولياء الأمور من مشاكل في التسجيل في نظام نور لطلاب مرحلة لرياض الأطفال، منها بطء الموقع وظهور رسالة غير متاح.

مشاكل التسجيل في نظام نور

وقال أحد أولياء الأمور: “عم يطلع التسجيل غير متاح بناء على ما تم ادخاله ممكن حدا يفيدني ياترى بسبب العمر”.

وقال آخر شاكياً عبر وسم “#نظام_نور”: “التسجيل في الموقع معلق ولا تظهر أي نتائج ولا نستطيع إتمام عملية التسجيل للطلاب”.

ماذا تعرف عن نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل تعليمية

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.