قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء، بداية النجم الثاني من نجوم الثريا وهو البطين، موضحًا أن أيامه ١٣ يومًا وفيه تزيد تحسن فرصة الأمطار على بعض مناطق المملكة.

صفات البطين:

وتابع الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: اليوم الأربعاء 1443/10/24هـ بداية النجم الثاني من نجوم الثريا هو البطين، أيامه ١٣ يوماً، آخر أنواء فصل الربيع، تستمر زيادة النهار على حساب الليل وتزداد حرارة الجو، يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة ويغرس فيه قصب السكر، تجنى فيه باكورة البطيخ.

درجات الحرارة:

وأضاف: من خلال الأرشيف المناخي يعتبر من مواسم الأمطار في المملكة، درجات الحرارة العظمى تتراوح في أغلب مدن المملكة بين 34— 44°C، الصغرى بين 17—32 درجة مئوية تقريباً، في حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك، تكثر فيه خروج العقارب والحيات لذا حصنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة.

ولفت الحصيني إلى أنه من خلال مراصد الطقس، متوقع تحسن فرص الأمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان واليمن والإمارات وسلطنة عمان خاصة المرتفعات والأمطار المتوقعة في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة مثيرة للغبار.