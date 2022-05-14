انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

بيان وزارة شؤون الرئاسة

إلى ذلك ذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

من جهته أكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الشيخ خليفة من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوماً حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات.

فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

إلى ذلك غرّد الشيخ محمد بن راشد على حسابه في تويتر قائلاً إن “محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد”.