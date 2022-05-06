انتهت أزمة مطار الملك عبدالعزيز (مطار جدة) بشكل كامل، اليوم الجمعة، وأعلنت إدارة المطار أنها وفرت كافة السبل لانتهاء أزمة المسافرين.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الخرجي:

انتهاء أزمة #مطار_جدة بشكل "كامل" وإدارة المطار قدمت 70 ألف وجبة للمسافرين ووفرت السكن لمن تأخرت رحلاتهم#مطار_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/0LTyKmCynv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022

وبحسب مراسل الإخبارية، كانت بوابات الصالة تشهد انتظارًا من 10– 15 دقيقة، أما الآن فقد انتهى هذا الانتظار وانتظم المسافرون في رحلاتهم.

70 ألف وجبة للمسافرين:

وقدمت إدارة المطار 70 ألف وجبة للمسافرين، و100 ألف عبوة ماء، ووفرت السكن لمن تأخرت رحلاتهم، مما أدى لانفراج الأزمة وانتهائها بشكل كامل في الصالة الشمالية الخاصة بالخطوط الأجنبية بمطار الملك عبدالعزيز.

إجراءات لمعالجة الأزمة:

وأشار المراسل إلى أن إدارة مطار جدة اتخذت كافة الإجراءات لمعالجة الأزمة، فقامت بنقل جزء من الرحلات لصالة الحجاج، وتسيير عدد كبير من الرحلات، والعمل بطاقة استيعابية عالية تجاوزت 160%، وعمل نقاط أمنية لفرز الحافلات ودخولها بشكل جيد قبل الرحلات، كما أبدت إدارة المطار استعدادها لزيادة تسيير الرحلات في حال زيادة المسافرين.