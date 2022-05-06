أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن انتهاء عملية إطلاق ونقل سراح 163 أسيرًا من الحوثيين، ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.

منطلق إنساني للمبادرة:

وأكد التحالف أن المبادرة السعودية جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام، مثمنًا جهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.

المجموع الكلي للأسرى:

وأصبح المجموع الكلي للأسرى المفرج عنهم بالمبادرة الإنسانية السعودية 163 أسيرًا، منهم 37 أسيرًا تم تسليمهم برًّا قبل بدء مرحلة النقل الجوي لأسباب إنسانية ومرضية وقرب مناطقهم من الحدود السعودية اليمنية.

وأيضًا 108 أسرى وصلوا إلى عدن و9 أسرى وصلوا إلى صنعاء، إضافة إلى 9 أسرى من المقاتلين الأجانب بصفوف الحوثيين جاري التنسيق مع سفارات بلدانهم لتسليمهم وإعادتهم.