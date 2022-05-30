أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، الموسم الرابع من جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وعدد من المثقفين والأدباء.

فروع جائزة الأمير عبدالله الفيصل

وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بحلةٍ جديدة وبإضافة فرعين جديدين، لتبلغ قيمتها مليون و500 ألف ريال موزّعة على ستة فروع: جائزة الأمير عبدالله الفيصل للتجربة الشعرية (٥٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للديوان(٢٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل لأفضل مشروع في خدمة الشعر العربي(١٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر المسرحي(١٠٠ ألف ريال) ، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للقصيدة المغناة(١٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد (٥٠٠ ألف ريال).

مستهدفات الموسم الرابع

وتخلل الحفل عرض تعريفي للموسم الرابع تضمن استعراض لأهم أهداف الجائزة التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية الفصحى، ونشر الشعر العربي على نطاق واسع لتدعم حركات التجديد الشعرية وتدعم أيضاً الألوان الشعرية التي ترتبط بفنون المسرح والغناء، حيث بلغ عدد المشاركات في الموسم الأول 47 مشاركة والموسم الثاني 47 مشاركة 90 مشاركة وفي الموسم الثالث 139 مشاركة.