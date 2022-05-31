أُعلن، اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

موعد انطلاق الموسم الجديد

كتب حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “25 أغسطس المقبل.. بداية موسمنا الجديد 2022/ 2023”.

وكانت لجنتا المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، قد عقدتا مؤخرًا ورشة عمل مع الأندية، من أجل مناقشة الموعد المناسب لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وجاء هذا الموعد بعد أن تم تمديد منافسات الموسم الرياضي الحالي حتى يوم 23 من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد تعليق المسابقات مؤخرًا، حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ29

ويتبقى جولتان على نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على حصد اللقب بين فريقي الاتحاد والهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء جدول ترتيب البطولة قبل انطلاق منافسات الجولة الـ29 كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم النصر بـ55 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).