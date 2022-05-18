أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ملتقى الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بمشاركة 58 جمعية أهلية.

58 جمعية أهلية:

وتناول الملتقى العديد من المحاور التي تضمنت التعريف بالبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للجهات الأهلية، واستعراض التجارب الناجحة في الاستدامة المالية بجمعية رؤوم برفحاء، والتعريف بصندوق الاستدامة بمؤسسة سليمان الراجحي، والتعريف بآلية دعم الجمعيات من خلال منصة تبرع، إضافة إلى التعريف بضوابط المنح بالمؤسسات الداعمة.

هدف الملتقى:

وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني أن الملتقى يهدف إلى تشخيص واقع الجمعيات، والاحتياجات، ودعم ومساندة الجمعيات المتعثرة، والاستفادة من تجارب الجمعيات المتميزة؛ لتحقيق الاستدامة وتعميق الأثر الاجتماعي المستدام، وبحث الوضع الحالي وتشخيصه إستراتيجيا بما يمكن الجمعيات الأهلية من تجاوز التحديات التي تواجهها، إضافة إلى شرح وسائل الدعم المتوفرة للجمعيات والتطرق لآلية الاستفادة منها .

يذكر أن الملتقى يأتي ضمن برامج فريق تطوير الجمعيات الأهلية بالمنطقة، والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.