اتخذت الولايات المتحدة، موقفًا واضحًا وصريحًا في الصراع الروسي الأوكراني منذ بدايته، وتتضمن ذلك إرسال مساعدات عسكرية بالمليارات، وصباح اليوم، صوّت مجلس الشيوخ، على تقديم مشروع قانون لإرسال 40 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومن المحتمل أن ينتهي التصويت يوم الأربعاء.

ومع ذلك، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أبدى 11 شخصًا، من إجمالي 81، بمنتهى الوضوح اعتراضهم على ذلك المشروع الذي طلبته إدارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن للحفاظ على تدفق المساعدات وتعزيز الحكومة في كييف بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وجميع الأصوات المعارضة البالغ عددها 11 كانت من الجمهوريين، ويأتي ذلك بعد أن قاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وفدًا إلى المنطقة في عرض لدعم أوكرانيا.

دونالد ترامب مهد الطريق لآراء المعارضة

وقالت التقارير أن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب هو الذي مهد الطريق لهذه الآراء، حيث انتقد في بيان الجمعة الماضية، الكونجرس لتقديمه حزمة مساعدات بينما يعاني المواطنون الأمريكيون من الأوضاع الاقتصادية.

وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: يرسل الديمقراطيون 40 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا، ومع ذلك فإن آباء أمريكا يكافحون لإطعام أطفالهم.

الوضع الروسي الأوكراني الحالي

ويُذكر أن الجيش الأوكراني يعمل على إجلاء جميع القوات المتبقية من آخر معاقلهم في ميناء ماريوبول المحاصر، حيث تنازلت كييف عن سيطرتها على المدينة لروسيا.

ومع بقاء ماريوبول في أيدي الروس، تحصن المئات من القوات والمدنيين الأوكرانيين في مصانع الصلب في آزوفستال، وتم إجلاء المدنيين في الداخل في الأسابيع الأخيرة.