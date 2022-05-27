أكد الباحث الشرعي عبدالله العلويط أن هناك نسبًا كبيرة من الطلاق سببها أفعال الزوجين وليس الانسجام.

الباحث الشرعي "عبدالله العلويط": هناك نسب كبيرة من الطلاق سببها أفعال الزوجين وليس الانسجام#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Nm5VNOXcKA — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2022

وتابع العلويط خلال حواره إلى برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه يجب أن تكون إحصائيات الطلاق قائمة على حصر شمولي لجميع حالات الطلاق للوقوف على الأسباب الحقيقية وليس من خلال عينات.

وأضاف الباحث الشرعي أن هناك مسارين، الأول هو الأفعال والثاني الارتياح والانسجام، والأفعال هي السبب الأكبر للطلاق.