وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة لنادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد تردد أنباء حول اقتراب الفرنسي عثمان ديمبيلي من الانضمام لنادي سان جيرمان في صيف 2022.

وكان اسم النجم الفرنسي ارتبط بالرحيل عن برشلونة بعدما كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي رفض كل عروض تجديد عقده مع البارشا.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية إن باريس سان جيرمان، قد أغلق الباب في وجه ديمبيلي، ووضع برشلونة في وضع حرج مجددًا مع اللاعب الرافض للتجديد مع تخفيض كبير في راتبه.

برشلونة يرفض طلب نجمه

ورفض البارشا تحقيق مطالب ديمبيلي الذي يريد نيل 200 مليون يورو على مجموعة مواسم كراتب سنوي بجانب نيل 20 مليون يورو مكافأة التوقيع، و20 مليون يورو نسبة وكيله.

ويفكر برشلونة في فسخ عقد نجمه الفرنسي من أجل تقليل سقف الرواتب، والتمكن من التوقيع مع العديد من اللاعبين الجدد، بعد المشاكل المادية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

وتتنافس أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي على ضم لاعب برشلونة بالفترة المقبلة.