سيودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الليلة، اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، حيث سيغادر الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

18 لقبًا لـ دي ماريا مع باريس سان جيرمان:

وكان اللاعب الأرجنتيني قضى 7 سنوات مع النادي الباريسي نجح خلالهم في تحقيق 18 لقبًا مع فريقه.

وفاز اللاعب الأرجنتيني بـ5 ألقاب في الدوري ومثلها في كأس فرنسا و4 كؤوس الدوري و4 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي.

ويملك أنخل خيار التجديد في عقده لكن النادي قرر عدم فعل ذلك، كما خاض دي ماريا 294 مباراة وسجل 91 هدفًا ولعب 111 تمريرة حاسمة.

7 سنوات للاعب الأرجنتيني مع الفريق الباريسي:

يذكر أن دي ماريا كان انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2015 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف فريقي بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.

ويستعد اللاعب الأرجنتيني المتوج بـ كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث يطمح في الفوز بلقب المونديال؛ لأن مونديال 2022 سيكون الأخير له رفقة ليونيل ميسي والعديد من اللاعبين الذين تخطوا سن الـ30.

وكان أنخل سجل هدف الفوز بلقب كوبا أمريكا للمنتخب الأرجنتيني في شباك البرازيل في يوليو 2021، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الماراكانا الشهير في البرازيل.

ويستعد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، لمواجهة نادي ميتز مساء اليوم في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري.