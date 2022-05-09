تمتلك باكستان الآن ثاني أكبر شبكة سكك حديد عامة في جنوب آسيا، ويبلغ طولها ما يقرب من 80 ألف كيلومتر في المنطقة.

وبحلول نهاية عام 2019، كانت إسلام آباد تمتلك شبكة تشغيل تبلغ 77000 كيلومتر تليها بنجلاديش بحوالي 3000 كيلومتر و1500 كيلومتر في سريلانكا، وقدر التقرير أن الشبكة الهندية هي الأكبر إلى حد بعيد حيث بلغت حينها 67 ألف كيلومتر، وتجاوزت الآن في عام 2022 الـ 85 ألف كم.

شبكة السكك الحديدية في آسيا:

وتتكون شبكة السكك الحديدية الحالية في جنوب آسيا من أربع دول: الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلاديش، وكانت ثلاثة من أربعة خطوط سكك حديدية بجنوب آسيا تتألف من أجزاء من نفس النظام، وذلك حتى استقلال الهند في عام 1947، ومنذ ذلك الحين، استمرت جميعها تحت سيطرة إدارات حكومية تُعرف باسم وزارة السكك الحديدية.

أهمية السكك الحديدية في باكستان:

حسب موقع Dawn، فإن خدمات الركاب في العموم، تساهم قليلًا في باكستان في تكلفة صيانة البنية التحتية، لأن إرادتها ليست كبيرة، لأسباب ليس أقلها أن أسعار الركاب ظلت منخفضة لسنوات عديدة كمسألة سياسة حكومية، ويجب تغطية الفجوة المالية من خلال خدمات الشحن.

وفي المجموع، تنقل خطوط السكك الحديدية الأربعة في جنوب آسيا (الهند باكستان بنغلاديش سريلانكا) سنويًّا ما يقرب من 750 مليار طن صافي لكل كيلومتر من الشحن وأكثر من 1200 مليار مسافر كيلومتر.

ولا توجد روابط تتصل بدول أخرى في جنوب شرق آسيا، ولا يوجد سوى رابط واحد دون المستوى يحمل حركة مرور قليلة بين باكستان وإيران.

وفقًا للتقرير، فإن المنافسة على الطرق في باكستان قوية بشكل خاص، وقد كافحت إدارة السكك الحديدية لتوفير خدمة جذابة للسكان.

رؤية باكستان للسكك الحديدية:

ويُذكر أن باكستان قد دشنت رؤية السكك الحديدية 2026، التي تسعى لزيادة حصة الشركة في قطاع النقل من 4 إلى 20% مع الصين، وتشمل الخطة قاطرات جديدة وتطوير وتحسين البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية، وزيادة في متوسط سرعة القطار، وتحسين الأداء في الوقت المحدد وتوسيع خدمة الركاب، بحسب موقع Dawn الباكستاني.