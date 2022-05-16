يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل، حيث تُقام على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

ويملك الفريق البرتقالي أرقامًا تجعله يتفوق على الهلال في كأس الملك، هجوميًا ودفاعيًا بجانب الشباك النظيفة.

أبرز أرقام الفيحاء قبل مواجهة الهلال

الفيحاء تمكن من تسجيل 7 أهداف واستقبل هدفًا وحيدًا بمشواره ببطولة الكأس، بينما تمكن الهلال من تسجيل 6 أهداف فقط، ولكنه استقبل هدفين، واحد من الشباب والثاني أمام النصر.

كذلك حافظ الفيحاء على نظافة شباكه في مباراتين أمام أبها والاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما نجح الهلال في الخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط كانت أمام الرائد.

موعد نهائي كأس الملك

وسيلتقي الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيغيب عن النهائي 5 لاعبين من الزعيم هم “أندري كاريلو، صالح الشهري، متعب المفرج، عبدالإله المالكي، كويلار”، بينما يغيب عن الفيحاء لاعبان حيث أنهت الإصابة موسم اللاعبين السبعة.